Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|STOXX 50-Performance
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11.05.2026 12:27:44
Verluste in Europa: STOXX 50 mittags leichter
Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:11 Uhr 0,26 Prozent auf 5 057,39 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 5 071,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 070,72 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 082,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 055,26 Punkten lag.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 108,16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 158,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 463,23 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,02 Prozent zu Buche. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 1,90 Prozent auf 43,48 GBP), Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 77,77 GBP), UBS (+ 0,80 Prozent auf 35,31 CHF), UniCredit (+ 0,75 Prozent auf 70,78 EUR) und BP (+ 0,63 Prozent auf 5,39 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,89 Prozent auf 1 183,20 EUR), Richemont (-2,34 Prozent auf 154,70 CHF), Airbus SE (-2,17 Prozent auf 175,88 EUR), Siemens Energy (-2,13 Prozent auf 174,34 EUR) und Unilever (-1,29 Prozent auf 42,19 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 817 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 508,520 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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