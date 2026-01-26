Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Index-Bewegung
|
26.01.2026 12:27:11
Verluste in Europa: STOXX 50 notiert im Minus
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent tiefer bei 5 056,24 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,042 Prozent stärker bei 5 061,09 Punkten, nach 5 058,98 Punkten am Vortag.
Bei 5 066,29 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 046,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 4 892,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der STOXX 50 4 783,74 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 4 526,70 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,00 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,52 Prozent auf 5,86 EUR), Rio Tinto (+ 1,20 Prozent auf 66,55 GBP), BP (+ 1,18 Prozent auf 4,49 GBP), UBS (+ 0,97 Prozent auf 37,52 CHF) und National Grid (+ 0,91 Prozent auf 12,02 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil RELX (-2,16 Prozent auf 28,58 GBP), Airbus SE (-1,77 Prozent auf 203,05 EUR), Nestlé (-1,74 Prozent auf 71,21 CHF), Richemont (-1,65 Prozent auf 152,00 CHF) und Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 1 801,00 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 531 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 456,672 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
