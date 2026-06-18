Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Index-Bewegung
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18.06.2026 17:59:24
Verluste in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 5 344,27 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,029 Prozent tiefer bei 5 355,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 357,10 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 332,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 368,89 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,544 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 5 068,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, stand der STOXX 50 bei 4 970,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der STOXX 50 4 471,74 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,81 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 169,34 EUR), UBS (+ 2,65 Prozent auf 41,06 CHF), Airbus SE (+ 2,55 Prozent auf 191,78 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 86,86 CHF) und Richemont (+ 1,73 Prozent auf 185,05 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-7,00 Prozent auf 83,38 GBP), SAP SE (-4,48 Prozent auf 134,86 EUR), RELX (-3,97 Prozent auf 23,48 GBP), Rio Tinto (-3,00 Prozent auf 75,89 GBP) und BP (-2,92 Prozent auf 4,90 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die National Grid-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27 167 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 613,277 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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