STOXX 50 im Blick 21.11.2025 09:29:23

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der STOXX 50 fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag steht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,96 Prozent im Minus bei 4 686,88 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,536 Prozent auf 4 706,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 732,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 706,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 671,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 792,61 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 4 618,36 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 4 265,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 8,02 Prozent zu. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 1,12 Prozent auf 315,30 CHF), Diageo (+ 1,03 Prozent auf 17,22 GBP), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 79,96 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 101,20 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,27 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-4,76 Prozent auf 1 559,00 EUR), Rolls-Royce (-2,60 Prozent auf 10,51 GBP), UBS (-2,54 Prozent auf 29,59 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 54,54 CHF) und Rio Tinto (-1,91 Prozent auf 52,35 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 609 297 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 343,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

18.11.25 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
13.11.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
