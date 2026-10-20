Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX-Handel im Blick
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20.10.2026 12:26:53
Verluste in Europa: STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab
Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,62 Prozent leichter bei 5 327,52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,288 Prozent auf 5 345,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,74 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 319,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 346,67 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 5 308,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 370,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 792,48 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 1,60 Prozent auf 386,20 CHF), Enel (+ 1,16 Prozent auf 9,12 EUR), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 125,22 CHF), National Grid (+ 0,82 Prozent auf 11,99 GBP) und SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 201,35 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,62 Prozent auf 70,50 CHF), Siemens (-3,42 Prozent auf 257,10 EUR), Rio Tinto (-3,19 Prozent auf 65,01 GBP), Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR) und Barclays (-1,93 Prozent auf 4,09 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 743 776 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Die BP-Aktie weist mit 6,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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