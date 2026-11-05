Stoxx Europe 50
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|Marktbericht
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05.11.2026 17:58:28
Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
Schlussendlich verlor der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent auf 5 416,32 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,224 Prozent auf 5 467,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 455,20 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 398,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 481,85 Punkten lag.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,595 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 5 320,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 500,17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 771,97 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,75 Prozent auf 594,60 EUR), National Grid (+ 1,62 Prozent auf 12,86 GBP), BAT (+ 1,57 Prozent auf 47,17 GBP), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF) und Allianz (+ 1,46 Prozent auf 465,10 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Novo Nordisk (-4,89 Prozent auf 271,25 DKK), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF) und UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 576 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 533,804 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
|Allianz
|448,70
|-2,90%
|ASML NV
|1 277,40
|5,10%
|Barclays plc
|5,03
|-1,41%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,72
|-2,74%
|BP plc (British Petrol)
|6,69
|-0,21%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,18
|-0,40%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,80
|-3,36%
|National Grid plc
|14,90
|-2,84%
|Nestlé SA (Nestle)
|93,21
|-1,49%
|Novo Nordisk
|36,07
|0,31%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|Siemens AG
|262,05
|-2,82%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|UBS
|42,91
|-0,74%
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