Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus

Schlussendlich verlor der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent auf 5 416,32 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,224 Prozent auf 5 467,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 455,20 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 398,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 481,85 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,595 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 5 320,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 500,17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 771,97 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,75 Prozent auf 594,60 EUR), National Grid (+ 1,62 Prozent auf 12,86 GBP), BAT (+ 1,57 Prozent auf 47,17 GBP), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF) und Allianz (+ 1,46 Prozent auf 465,10 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Novo Nordisk (-4,89 Prozent auf 271,25 DKK), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF) und UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 576 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 533,804 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at