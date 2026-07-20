RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Kursverlauf
|
20.07.2026 09:29:08
Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start
Am Montag geht es im STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5 374,98 Punkte abwärts. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,080 Prozent tiefer bei 5 380,79 Punkten, nach 5 385,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 370,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 380,79 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 325,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 131,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 499,86 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,64 Prozent auf 150,08 EUR), BP (+ 1,33 Prozent auf 5,24 GBP), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 139,44 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,56 Prozent auf 32,54 GBP) und RELX (+ 0,12 Prozent auf 24,99 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-2,83 Prozent auf 9,90 EUR), Unilever (-1,58 Prozent auf 45,99 GBP), Rolls-Royce (-1,55 Prozent auf 13,44 GBP), Rio Tinto (-1,53 Prozent auf 66,23 GBP) und Airbus SE (-1,04 Prozent auf 192,26 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 255 339 Aktien gehandelt. Mit 592,387 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie weist mit 7,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:29
|Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.07.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,40
|-0,80%
|ASML NV
|1 549,20
|1,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,13
|0,81%
|Enel S.p.A.
|9,90
|-2,72%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,31
|0,43%
|Prosus N.V.
|39,58
|1,89%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,46
|0,82%
|Rio Tinto plc
|78,24
|-0,27%
|Rolls-Royce Plc
|15,96
|-0,47%
|SAP SE
|138,64
|0,17%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,32
|0,63%
|Siemens Energy AG
|151,54
|2,52%
|Unilever PLC
|54,19
|-0,35%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 388,34
|0,06%