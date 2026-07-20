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Kursverlauf 20.07.2026 09:29:08

Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start

Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start

Das macht der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5 374,98 Punkte abwärts. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,080 Prozent tiefer bei 5 380,79 Punkten, nach 5 385,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 370,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 380,79 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 325,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 131,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 499,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,64 Prozent auf 150,08 EUR), BP (+ 1,33 Prozent auf 5,24 GBP), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 139,44 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,56 Prozent auf 32,54 GBP) und RELX (+ 0,12 Prozent auf 24,99 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-2,83 Prozent auf 9,90 EUR), Unilever (-1,58 Prozent auf 45,99 GBP), Rolls-Royce (-1,55 Prozent auf 13,44 GBP), Rio Tinto (-1,53 Prozent auf 66,23 GBP) und Airbus SE (-1,04 Prozent auf 192,26 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 255 339 Aktien gehandelt. Mit 592,387 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist mit 7,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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