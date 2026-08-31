Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Montagshandels

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,09 Prozent auf 5 471,23 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 5 469,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 476,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 473,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 468,63 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 5 454,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 190,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 554,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,37 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 0,46 Prozent auf 195,45 CHF), Novartis (+ 0,32 Prozent auf 124,14 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,31 Prozent auf 519,60 EUR), Nestlé (+ 0,28 Prozent auf 78,84 CHF) und Enel (+ 0,21 Prozent auf 9,48 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 143,34 EUR), Airbus SE (-0,59 Prozent auf 201,95 EUR), SAP SE (-0,53 Prozent auf 190,30 EUR), UBS (-0,45 Prozent auf 44,33 CHF) und Roche (-0,45 Prozent auf 357,10 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 289 391 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 575,969 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at