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Index-Performance im Blick 23.06.2026 15:59:05

Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge

Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge

Der STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter.

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,54 Prozent auf 5 324,27 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,437 Prozent auf 5 329,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 292,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 329,74 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 5 197,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 818,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 429,05 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,41 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 135,92 EUR), AstraZeneca (+ 2,65 Prozent auf 136,42 GBP), BAT (+ 2,44 Prozent auf 45,55 GBP), RELX (+ 2,36 Prozent auf 23,83 GBP) und Novartis (+ 2,18 Prozent auf 122,90 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-5,42 Prozent auf 159,98 EUR), Rio Tinto (-3,55 Prozent auf 72,46 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,39 Prozent auf 85,56 CHF), Siemens (-2,60 Prozent auf 271,75 EUR) und UniCredit (-1,55 Prozent auf 79,17 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 531 407 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 638,946 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 93,40 -2,79% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 566,20 -7,26% ASML NV
AstraZeneca PLC 158,05 2,36% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 53,16 3,06% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 5,79 0,26% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,16 -1,20% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,28 1,10% National Grid plc
Novartis AG 133,86 2,67% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,22 0,74% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 84,25 -2,43% Rio Tinto plc
SAP SE 134,30 2,46% SAP SE
Siemens AG 272,45 -1,68% Siemens AG
Siemens Energy AG 162,38 -4,61% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 79,16 -0,99% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 324,23 -0,54%

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