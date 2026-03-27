Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX-Handel im Fokus
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27.03.2026 17:58:57
Verluste in Europa: STOXX 50 verliert letztendlich
Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 4 806,80 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,075 Prozent höher bei 4 850,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 846,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 780,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 854,57 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 294,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 892,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 638,33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,03 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 3,41 Prozent auf 143,02 GBP), Rio Tinto (+ 1,79 Prozent auf 65,45 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,62) Prozent auf 5,13 EUR), BAT (+ 0,51 Prozent auf 43,51 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 523,00 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Novo Nordisk (-4,17 Prozent auf 228,50 DKK), Rheinmetall (-3,93 Prozent auf 1 379,50 EUR), Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 144,40 EUR), Rolls-Royce (-3,61 Prozent auf 11,09 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,32 Prozent auf 63,14 CHF).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 29 722 330 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 449,320 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,97 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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