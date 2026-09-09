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Marktbericht 09.09.2026 12:26:50

Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Der STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,22 Prozent leichter bei 5 353,01 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 5 406,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,19 Punkten am Vortag.

Bei 5 406,92 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 348,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5 527,31 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 5 156,13 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 4 563,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 185,66 EUR), BP (+ 1,64 Prozent auf 5,59 GBP), BAT (+ 0,91 Prozent auf 41,16 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,90 Prozent auf 35,32 GBP) und GSK (+ 0,74 Prozent auf 18,10 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-3,57 Prozent auf 177,10 CHF), Siemens (-3,28 Prozent auf 263,55 EUR), Rheinmetall (-3,10 Prozent auf 1 019,20 EUR), Airbus SE (-2,67 Prozent auf 195,40 EUR) und Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 145,26 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 572 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 631,308 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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