BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Index-Performance im Blick
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15.10.2026 15:58:56
Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
Um 15:42 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent auf 5 347,06 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,175 Prozent auf 5 344,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,62 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 360,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 316,45 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,645 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 295,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5 385,69 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 4 737,36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,87 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,33 Prozent auf 86,78 GBP), BAT (+ 3,31 Prozent auf 44,01 GBP), AstraZeneca (+ 3,17 Prozent auf 126,90 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,16 Prozent auf 26,08 EUR) und RELX (+ 3,14 Prozent auf 28,62 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,41 Prozent auf 129,32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,08 Prozent auf 75,66 CHF), Rio Tinto (-3,11 Prozent auf 67,08 GBP), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR) und UniCredit (-2,22 Prozent auf 75,00 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 590 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 581,827 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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