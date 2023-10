Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

In Frankfurt stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 15 114,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 15 046,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 162,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 15 752,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 918,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, wies der LUS-DAX einen Stand von 12 590,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,53 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 2,67 Prozent auf 20,73 EUR), Sartorius vz (+ 2,01 Prozent auf 320,50 EUR), Henkel vz (+ 1,76 Prozent auf 68,20 EUR), Beiersdorf (+ 1,66 Prozent auf 122,15 EUR) und QIAGEN (+ 1,43 Prozent auf 38,43 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen adidas (-3,69 Prozent auf 156,14 EUR), Porsche (-1,60 Prozent auf 88,58 EUR), Siemens (-1,21 Prozent auf 131,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,89 Prozent auf 106,60 EUR) und BASF (-0,84 Prozent auf 41,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 154 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 143,054 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

