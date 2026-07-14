Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagmittag

Der MDAX zeigt sich am Dienstagmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag verliert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,66 Prozent auf 31 771,86 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 349,839 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 738,87 Zählern und damit 0,760 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 981,81 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 873,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 680,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 32 083,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 534,94 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 211,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,56 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 5,93 Prozent auf 54,45 EUR), Evonik (+ 2,88 Prozent auf 17,13 EUR), LANXESS (+ 2,82 Prozent auf 16,07 EUR), Aurubis (+ 2,01 Prozent auf 177,60 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,94 Prozent auf 97,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Fraport (-4,75 Prozent auf 67,25 EUR), HENSOLDT (-2,31 Prozent auf 71,80 EUR), Lufthansa (-2,30 Prozent auf 8,91 EUR), IONOS (-2,27 Prozent auf 30,20 EUR) und LEG Immobilien (-2,07 Prozent auf 51,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 543 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,665 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at