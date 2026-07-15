WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX aktuell
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15.07.2026 15:58:41
Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,07 Prozent schwächer bei 32 079,55 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 350,084 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,107 Prozent auf 32 066,55 Punkte an der Kurstafel, nach 32 100,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 741,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 159,06 Zählern.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der MDAX auf 32 582,63 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der MDAX mit 30 887,08 Punkten berechnet. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 31 086,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,55 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 4,94 Prozent auf 42,07 EUR), TRATON (+ 4,07 Prozent auf 36,28 EUR), AUMOVIO (+ 2,90 Prozent auf 37,20 EUR), DEUTZ (+ 1,95 Prozent auf 9,41 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,85 Prozent auf 27,58 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Siltronic (-5,44 Prozent auf 92,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,61 Prozent auf 83,85 EUR), WACKER CHEMIE (-3,84 Prozent auf 92,65 EUR), LANXESS (-3,21 Prozent auf 15,37 EUR) und AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 42,67 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 985 046 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,736 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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