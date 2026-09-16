Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX-Performance im Blick
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16.09.2026 12:26:53
Verluste in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 3 969,53 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 561,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,320 Prozent stärker bei 3 989,33 Punkten, nach 3 976,62 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 954,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 989,40 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0,333 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 4 105,87 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 966,54 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 3 548,66 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,53 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,06 Prozent auf 143,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,50 Prozent auf 66,50 EUR), Siltronic (+ 3,24 Prozent auf 70,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,72 Prozent auf 38,52 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,52 Prozent auf 34,11 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Bechtle (-2,60 Prozent auf 34,52 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 54,80 EUR), CANCOM SE (-1,74 Prozent auf 22,55 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 184,20 EUR) und IONOS (-1,51 Prozent auf 33,96 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 771 803 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,981 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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