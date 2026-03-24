Verluste in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag schwächer

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent schwächer bei 22 489,54 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,915 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,103 Prozent stärker bei 22 677,09 Punkten, nach 22 653,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 350,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22 730,83 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.02.2026, stand der DAX noch bei 24 986,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 22 852,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,35 Prozent nach unten. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 5,38 Prozent auf 54,04 EUR), BASF (+ 3,24 Prozent auf 48,41 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,71 Prozent auf 32,08 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,57 Prozent auf 38,06 EUR) und Beiersdorf (+ 1,41 Prozent auf 73,60 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil SAP SE (-4,30 Prozent auf 147,24 EUR), Bayer (-2,83 Prozent auf 37,38 EUR), Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 458,00 EUR), Airbus SE (-1,68 Prozent auf 163,62 EUR) und Scout24 (-1,55 Prozent auf 63,50 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 857 540 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 179,640 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at