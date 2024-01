Verluste in Frankfurt: DAX am Mittag mit Abgaben

Das macht der DAX am dritten Tag der Woche.

Um 12:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent tiefer bei 16 406,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,665 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1,03 Prozent auf 16 400,42 Punkte an der Kurstafel, nach 16 571,68 Punkten am Vortag.

Bei 16 355,27 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 435,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,90 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, lag der DAX bei 16 751,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, stand der DAX noch bei 15 251,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wies der DAX einen Wert von 15 187,07 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 2,17 Prozent zu Buche. Bei 16 963,47 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 355,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,52 Prozent auf 388,60 EUR), Rheinmetall (+ 0,16 Prozent auf 320,90 EUR), Allianz (-0,12 Prozent auf 242,35 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 144,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,29 Prozent auf 187,70 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Zalando (-4,94 Prozent auf 16,34 EUR), Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 11,36 EUR), RWE (-3,02 Prozent auf 37,20 EUR), adidas (-3,00 Prozent auf 166,84 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,75 Prozent auf 26,53 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 278 009 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,092 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

