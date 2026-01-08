Verluste in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer

Der DAX kommt am vierten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,12 Prozent schwächer bei 25 092,31 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,139 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,025 Prozent auf 25 128,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 122,26 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 217,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 058,48 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.12.2025, stand der DAX noch bei 24 046,01 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 24 597,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 20 329,94 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 1,23 Prozent auf 49,57 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 35,29 EUR), Rheinmetall (+ 1,07 Prozent auf 1 844,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 27,59 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,89 Prozent auf 33,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BMW (-2,43 Prozent auf 90,80 EUR), Zalando (-1,88 Prozent auf 25,09 EUR), Brenntag SE (-1,76 Prozent auf 48,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,61 Prozent auf 100,55 EUR) und Infineon (-1,54 Prozent auf 41,49 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 394 292 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 230,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,55 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at