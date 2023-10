Verluste in Frankfurt: DAX am Nachmittag leichter

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 15 439,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,504 Prozent fester bei 15 537,87 Punkten, nach 15 460,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15 575,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 438,62 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,96 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.09.2023, lag der DAX noch bei 15 715,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wies der DAX einen Wert von 16 023,00 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Wert von 12 172,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 9,74 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. 13 976,44 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,72 Prozent auf 268,60 EUR), Fresenius SE (+ 1,22 Prozent auf 25,82 EUR), Hannover Rück (+ 1,16) Prozent auf 209,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,93 Prozent auf 73,62 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 381,70 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-1,84 Prozent auf 314,90 EUR), Continental (-1,62 Prozent auf 64,50 EUR), Zalando (-1,44 Prozent auf 21,84 EUR), Bayer (-1,13 Prozent auf 44,35 EUR) und Siemens (-1,11 Prozent auf 136,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 278 694 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 145,230 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2023 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 8,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

