Verluste in Frankfurt: DAX am Nachmittag leichter

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,91 Prozent schwächer bei 14 757,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,518 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 1,32 Prozent leichter bei 14 696,22 Punkten, nach 14 892,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14 795,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 655,08 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,443 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 26.09.2023, lag der DAX noch bei 15 255,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wies der DAX einen Wert von 16 131,46 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.10.2022, den Wert von 13 195,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 4,89 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. 13 976,44 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,09 Prozent auf 29,66 EUR), Rheinmetall (+ 2,51 Prozent auf 273,40 EUR), BASF (+ 1,75) Prozent auf 41,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,48 Prozent auf 20,52 EUR) und Symrise (+ 1,27 Prozent auf 95,32 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-30,54 Prozent auf 7,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,83 Prozent auf 57,80 EUR), Siemens (-4,68 Prozent auf 121,02 EUR), BMW (-2,97 Prozent auf 88,67 EUR) und Zalando (-2,94 Prozent auf 21,16 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 28 658 953 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 147,101 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2023 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 8,78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

