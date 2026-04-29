Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX im Fokus 29.04.2026 17:58:53

Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der DAX gab heute nach.

Letztendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 23 943,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,024 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,227 Prozent stärker bei 24 072,90 Punkten, nach 24 018,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 110,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 880,52 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 22 300,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der DAX einen Stand von 24 309,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 425,83 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,43 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 8,35 Prozent auf 149,30 EUR), Scout24 (+ 6,67 Prozent auf 72,00 EUR), Infineon (+ 5,49 Prozent auf 55,70 EUR), Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR) und Symrise (+ 3,05 Prozent auf 75,68 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-3,72 Prozent auf 33,95 EUR), Hannover Rück (-3,54 Prozent auf 256,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Merck (-2,92 Prozent auf 108,20 EUR) und Beiersdorf (-2,85 Prozent auf 70,16 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 057 652 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 191,976 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
29.04.26 Airbus Kaufen DZ BANK
29.04.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Airbus Overweight Barclays Capital
29.04.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 147,80 -0,44% adidas
Airbus SE 174,76 1,29% Airbus SE
Beiersdorf AG 70,74 0,48% Beiersdorf AG
Deutsche Telekom AG 27,53 0,99% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 259,60 1,25% Hannover Rück
Infineon AG 57,25 3,26% Infineon AG
Merck KGaA 110,45 2,17% Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,20 -3,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 30,97 -0,71% Porsche Automobil Holding SE
Scout24 70,80 -0,98% Scout24
Siemens AG 252,30 3,36% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 34,87 3,10% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 75,36 -0,69% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,50 0,60% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 292,38 1,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen