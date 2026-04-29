Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Letztendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 23 943,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,024 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,227 Prozent stärker bei 24 072,90 Punkten, nach 24 018,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 110,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 880,52 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 22 300,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der DAX einen Stand von 24 309,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 425,83 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,43 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 8,35 Prozent auf 149,30 EUR), Scout24 (+ 6,67 Prozent auf 72,00 EUR), Infineon (+ 5,49 Prozent auf 55,70 EUR), Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR) und Symrise (+ 3,05 Prozent auf 75,68 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-3,72 Prozent auf 33,95 EUR), Hannover Rück (-3,54 Prozent auf 256,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Merck (-2,92 Prozent auf 108,20 EUR) und Beiersdorf (-2,85 Prozent auf 70,16 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 057 652 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 191,976 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at