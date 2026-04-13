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Marktbericht 13.04.2026 09:29:44

Verluste in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der DAX gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,99 Prozent leichter bei 23 567,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,025 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 23 562,19 Punkte an der Kurstafel, nach 23 803,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 556,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 581,76 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Wert von 23 447,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 420,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Stand von 20 374,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,96 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 492,40 EUR), Brenntag SE (+ 0,82 Prozent auf 58,96 EUR), EON SE (+ 0,15 Prozent auf 19,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 549,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,04 Prozent auf 252,40 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Commerzbank (-2,49 Prozent auf 33,70 EUR), MTU Aero Engines (-2,35 Prozent auf 320,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,06 Prozent auf 185,80 EUR), Siemens Energy (-2,02 Prozent auf 163,84 EUR) und Continental (-1,84 Prozent auf 63,96 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 464 478 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 174,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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