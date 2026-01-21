Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 21.01.2026 12:27:27

Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag

Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag

Der DAX zeigt sich am Mittwoch leichter.

Am Mittwoch sinkt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,70 Prozent auf 24 530,82 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,139 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,269 Prozent tiefer bei 24 636,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 703,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 515,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 656,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,64 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 24 288,40 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 24 330,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der DAX einen Wert von 21 042,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,035 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 448,98 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 2,36 Prozent auf 71,86 EUR), QIAGEN (+ 1,96 Prozent auf 44,98 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,36 EUR), Daimler Truck (+ 1,60 Prozent auf 40,64 EUR) und Beiersdorf (+ 1,03 Prozent auf 98,24 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 130,45 EUR), Continental (-1,69 Prozent auf 63,80 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Bank (-1,50 Prozent auf 31,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 516,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 324 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 223,118 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Mit 6,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
20.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 SAP Buy UBS AG
07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 153,00 -1,54% adidas
BASF 45,61 0,22% BASF
Beiersdorf AG 98,04 -1,07% Beiersdorf AG
Continental AG 65,56 -0,33% Continental AG
Daimler Truck 41,50 -0,79% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 32,84 1,23% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 215,80 2,23% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,95 1,01% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 71,06 -1,25% Henkel KGaA Vz.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,80 -0,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 37,21 1,33% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 46,55 -0,53% QIAGEN N.V.
SAP SE 188,78 -2,03% SAP SE
Siemens Energy AG 137,05 1,52% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,25 1,23% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 848,00 1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen