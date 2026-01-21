Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag

Am Mittwoch sinkt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,70 Prozent auf 24 530,82 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,139 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,269 Prozent tiefer bei 24 636,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 703,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 515,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 656,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,64 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 24 288,40 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 24 330,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der DAX einen Wert von 21 042,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,035 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 448,98 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 2,36 Prozent auf 71,86 EUR), QIAGEN (+ 1,96 Prozent auf 44,98 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,36 EUR), Daimler Truck (+ 1,60 Prozent auf 40,64 EUR) und Beiersdorf (+ 1,03 Prozent auf 98,24 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 130,45 EUR), Continental (-1,69 Prozent auf 63,80 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Bank (-1,50 Prozent auf 31,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 516,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 324 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 223,118 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Mit 6,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at