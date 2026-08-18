Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,37 Prozent auf 26 241,71 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,201 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,219 Prozent auf 26 280,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 338,61 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 151,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26 292,95 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 24 830,98 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 307,92 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 24 314,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,94 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 2,44 Prozent auf 49,07 EUR), Scout24 (+ 2,24 Prozent auf 77,45 EUR), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 183,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 74,24 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 28,77 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-5,45 Prozent auf 58,59 EUR), Siemens Energy (-4,30 Prozent auf 155,80 EUR), Heidelberg Materials (-2,06 Prozent auf 157,00 EUR), Siemens (-2,00 Prozent auf 276,65 EUR) und MTU Aero Engines (-1,65 Prozent auf 375,10 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 974 051 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at