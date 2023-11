Verluste in Frankfurt: DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,28 Prozent tiefer bei 15 094,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,549 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,338 Prozent auf 15 084,79 Punkte an der Kurstafel, nach 15 135,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 15 068,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 129,91 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 15 229,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 950,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, wies der DAX einen Stand von 13 533,52 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 7,28 Prozent zu Buche. Bei 16 528,97 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 130,20 EUR), EON SE (+ 0,89 Prozent auf 11,37 EUR), Symrise (+ 0,81 Prozent auf 94,32 EUR), BASF (+ 0,52 Prozent auf 43,39 EUR) und Henkel vz (+ 0,47 Prozent auf 68,12 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Daimler Truck (-3,34 Prozent auf 28,66 EUR), Fresenius SE (-2,05 Prozent auf 24,86 EUR), Siemens Energy (-1,45 Prozent auf 9,25 EUR), Porsche (-1,33 Prozent auf 89,12 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,30 Prozent auf 44,13 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 389 549 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 151,219 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,59 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

