Verluste in Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 25 120,60 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,083 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,373 Prozent auf 25 083,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25 177,80 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 082,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 178,65 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,241 Prozent nach unten. Der DAX wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Wert von 24 018,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der DAX mit 25 284,26 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Wert von 24 038,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,87 Prozent auf 1 292,80 EUR), Infineon (+ 2,41 Prozent auf 78,58 EUR), adidas (+ 2,38 Prozent auf 169,60 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 176,08 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,32 Prozent auf 50,74 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Bayer (-1,97 Prozent auf 37,37 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 171,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,60 Prozent auf 460,20 EUR), Fresenius SE (-1,60 Prozent auf 36,34 EUR) und Allianz (-1,54 Prozent auf 383,40 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 179 910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 207,755 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at