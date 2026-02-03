Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

DAX im Fokus 03.02.2026 17:59:22

Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Letztendlich legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 24 775,35 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,106 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,642 Prozent auf 24 956,76 Punkte an der Kurstafel, nach 24 797,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25 098,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 703,62 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der DAX mit 24 539,34 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Wert von 24 132,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 21 428,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,962 Prozent zu Buche. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 24 266,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 5,87 Prozent auf 43,81 EUR), Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 154,90 EUR), Brenntag SE (+ 2,21 Prozent auf 51,82 EUR), Fresenius SE (+ 2,15 Prozent auf 48,99 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,07 Prozent auf 38,89 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-12,08 Prozent auf 21,48 EUR), Scout24 (-5,18 Prozent auf 79,65 EUR), SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR), Deutsche Börse (-4,36 Prozent auf 204,20 EUR) und Merck (-2,61 Prozent auf 123,00 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Zalando-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 479 255 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,982 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

02.02.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
