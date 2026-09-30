Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Am Mittwoch ging es im DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,74 Prozent auf 25 210,89 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 2,111 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 25 490,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 399,21 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 584,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 190,33 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,916 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 26 569,99 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 995,81 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 880,72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,74 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,80 Prozent auf 22,70 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 55,32 EUR), Fresenius SE (+ 1,24 Prozent auf 44,75 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,97 Prozent auf 374,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,94 Prozent auf 39,57 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-4,00 Prozent auf 40,31 EUR), Vonovia SE (-2,33 Prozent auf 17,00 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,50 EUR), Siemens Energy (-2,21 Prozent auf 142,60 EUR) und Heidelberg Materials (-1,90 Prozent auf 141,75 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6 839 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212,396 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at