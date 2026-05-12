Verluste in Frankfurt: DAX mit Abgaben

Der DAX gibt am Dienstag nach.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent tiefer bei 24 048,01 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,022 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,24 Prozent auf 24 048,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 350,28 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 210,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 017,84 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 23 803,95 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 24 852,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der DAX einen Stand von 23 566,54 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,00 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 3,61 Prozent auf 73,25 EUR), Bayer (+ 3,24 Prozent auf 38,28 EUR), Symrise (+ 1,54 Prozent auf 73,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,32 Prozent auf 187,65 EUR) und QIAGEN (+ 0,94 Prozent auf 28,43 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-7,72 Prozent auf 18,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-5,55 Prozent auf 471,60 EUR), Siemens Energy (-4,31 Prozent auf 170,80 EUR), Rheinmetall (-2,87 Prozent auf 1 151,60 EUR) und Infineon (-2,06 Prozent auf 60,52 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 515 327 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at