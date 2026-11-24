Der DAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent auf 25 152,27 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,057 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,114 Prozent auf 25 308,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 337,27 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 330,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 090,85 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der DAX-Kurs 25 181,65 Punkte. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 26 106,60 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 24.11.2025, mit 23 239,18 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,50 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Zalando (+ 1,28 Prozent auf 29,34 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 347,20 EUR), RWE (+ 0,91 Prozent auf 57,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,84 Prozent auf 38,41 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,62 Prozent auf 46,67 EUR), Siemens Energy (-2,70 Prozent auf 123,04 EUR), BASF (-1,79 Prozent auf 49,07 EUR), Bayer (-1,77 Prozent auf 52,04 EUR) und Siemens (-1,58 Prozent auf 260,95 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 974 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at