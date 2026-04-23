Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent tiefer bei 24 149,53 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,489 Prozent auf 24 076,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 194,90 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 200,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 991,78 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,966 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, erreichte der DAX einen Wert von 22 653,86 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 24 900,71 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 21 961,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,59 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 8,10 Prozent auf 53,39 EUR), Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 182,66 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 54,34 EUR), Continental (+ 1,39 Prozent auf 65,68 EUR) und EON SE (+ 0,60 Prozent auf 19,22 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen SAP SE (-4,89 Prozent auf 142,50 EUR), QIAGEN (-3,55 Prozent auf 32,87 EUR), Merck (-3,50 Prozent auf 111,55 EUR), Scout24 (-2,79 Prozent auf 69,65 EUR) und Fresenius SE (-2,52 Prozent auf 41,31 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 314 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 184,163 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at