Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben

Der DAX zeigt sich am Montagnachmittag wenig verändert.

Am Montag sinkt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,05 Prozent auf 26 736,63 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,083 Prozent höher bei 26 772,11 Punkten in den Handel, nach 26 749,95 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 693,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 797,19 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der DAX bei 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26 440,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 876,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 786,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), Daimler Truck (+ 1,66 Prozent auf 43,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 357,00 EUR) und Fresenius SE (+ 1,44 Prozent auf 54,39 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens (-2,38 Prozent auf 272,75 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 48,96 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 129,30 EUR), Symrise (-1,23 Prozent auf 96,08 EUR) und Zalando (-1,16 Prozent auf 28,14 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 410 388 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,52 zu Buche schlagen. Mit 7,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at