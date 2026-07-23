Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,24 Prozent tiefer bei 24 843,53 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,090 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,641 Prozent auf 24 994,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 155,41 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 746,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 074,28 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,300 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der DAX mit 24 893,58 Punkten berechnet. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 24 155,45 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 23.07.2025, mit 24 240,82 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,24 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 5,56 Prozent auf 46,49 EUR), Rheinmetall (+ 3,08 Prozent auf 1 038,80 EUR), QIAGEN (+ 2,03 Prozent auf 36,19 EUR), Merck (+ 1,90 Prozent auf 139,50 EUR) und GEA (+ 0,80 Prozent auf 63,10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-4,81 Prozent auf 66,44 EUR), Commerzbank (-4,50 Prozent auf 36,71 EUR), Deutsche Telekom (-3,75 Prozent auf 26,21 EUR), Symrise (-3,71 Prozent auf 84,68 EUR) und Deutsche Bank (-3,39 Prozent auf 30,17 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 082 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 206,154 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,61 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at