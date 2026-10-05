Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent auf 25 204,48 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,094 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,080 Prozent höher bei 25 251,39 Punkten, nach 25 231,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 143,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 308,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 046,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der DAX mit 25 779,31 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 378,80 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 1,50 Prozent auf 69,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,09 Prozent auf 39,98 EUR), Fresenius SE (+ 1,08 Prozent auf 44,11 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 185,64 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 26,79 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen QIAGEN (-1,65 Prozent auf 39,74 EUR), HOCHTIEF (-1,57 Prozent auf 401,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,48 Prozent auf 37,30 EUR), Siemens Energy (-1,35 Prozent auf 143,46 EUR) und Merck (-1,28 Prozent auf 135,15 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 227 157 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,99 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at