Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX im Blick 19.10.2026 15:58:48

Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus

Der DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,39 Prozent auf 25 266,45 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,319 Prozent auf 25 540,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25 622,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 238,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 540,88 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 304,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der DAX bei 24 830,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der DAX-Kurs 23 830,99 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,96 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 1,35 Prozent auf 25,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), QIAGEN (+ 0,34 Prozent auf 41,17 EUR), Symrise (+ 0,22 Prozent auf 99,66 EUR) und Infineon (-0,04 Prozent auf 52,37 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Vonovia SE (-2,73 Prozent auf 16,37 EUR), Continental (-2,69 Prozent auf 68,10 EUR), Airbus SE (-2,62 Prozent auf 193,70 EUR) und Siemens (-2,46 Prozent auf 264,00 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 464 116 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 229,940 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
18:32 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 157,00 0,10% adidas
Airbus SE 193,28 -1,94% Airbus SE
Continental AG 68,38 -1,41% Continental AG
Deutsche Börse AG 306,90 -0,49% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,51 -1,43% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 52,02 0,72% Infineon AG
QIAGEN N.V. 41,36 0,98% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 053,60 -3,27% Rheinmetall AG
SAP SE 200,65 1,01% SAP SE
Siemens AG 264,45 -0,86% Siemens AG
Symrise AG 100,30 1,70% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,82 0,85% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,48 -1,41% Vonovia SE
Zalando 25,67 3,26% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 319,77 -1,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen