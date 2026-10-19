Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|DAX im Blick
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19.10.2026 15:58:48
Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus
Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,39 Prozent auf 25 266,45 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,319 Prozent auf 25 540,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25 622,61 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 238,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 540,88 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 304,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der DAX bei 24 830,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der DAX-Kurs 23 830,99 Punkte.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,96 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 1,35 Prozent auf 25,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), QIAGEN (+ 0,34 Prozent auf 41,17 EUR), Symrise (+ 0,22 Prozent auf 99,66 EUR) und Infineon (-0,04 Prozent auf 52,37 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Vonovia SE (-2,73 Prozent auf 16,37 EUR), Continental (-2,69 Prozent auf 68,10 EUR), Airbus SE (-2,62 Prozent auf 193,70 EUR) und Siemens (-2,46 Prozent auf 264,00 EUR) unter Druck.
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 464 116 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 229,940 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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