Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus

Der DAX zeigte sich am ersten Tag der Woche leichter.

Der DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,24 Prozent schwächer bei 23 579,35 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,059 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 23 890,48 Punkte an der Kurstafel, nach 23 876,55 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 529,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 928,48 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 830,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 359,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 19 210,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 17,75 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,39 Prozent auf 114,25 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,20 Prozent auf 211,70 EUR), Vonovia SE (+ 0,35 Prozent auf 25,99 EUR), Fresenius SE (+ 0,27 Prozent auf 48,85 EUR) und Airbus SE (+ 0,27 Prozent auf 207,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Healthineers (-4,76 Prozent auf 41,78 EUR), Zalando (-3,36 Prozent auf 22,17 EUR), Deutsche Bank (-3,31 Prozent auf 30,82 EUR), Siemens (-3,19 Prozent auf 223,00 EUR) und Infineon (-2,59 Prozent auf 34,38 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 273 677 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 6,02 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 5,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

