Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der DAX setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent auf 24 428,03 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,080 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,876 Prozent schwächer bei 24 447,65 Punkten, nach 24 663,61 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 410,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 24 468,14 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,632 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der DAX bei 24 080,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der DAX bei 24 721,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der DAX einen Stand von 23 352,69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,454 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,46 Prozent auf 60,37 EUR), Continental (+ 0,37 Prozent auf 69,98 EUR), Porsche Automobil (+ 0,22 Prozent auf 31,75 EUR), QIAGEN (+ 0,12 Prozent auf 28,53 EUR) und Beiersdorf (-0,05 Prozent auf 72,74 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-4,97 Prozent auf 369,40 EUR), Rheinmetall (-4,11 Prozent auf 1 286,40 EUR), Commerzbank (-3,22 Prozent auf 35,73 EUR), MTU Aero Engines (-3,02 Prozent auf 307,80 EUR) und adidas (-2,34 Prozent auf 148,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 340 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,515 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at