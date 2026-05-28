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DAX-Marktbericht 28.05.2026 17:58:30

Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

So bewegte sich der DAX am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag gab der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 25 102,61 Punkte nach. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,083 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 083,77 Zählern und damit 0,373 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 177,80 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 244,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 973,25 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,312 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24 018,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der DAX mit 25 284,26 Punkten berechnet. Der DAX stand vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 24 038,19 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,30 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,41 Prozent auf 80,11 EUR), Rheinmetall (+ 4,15 Prozent auf 1 284,00 EUR), Airbus SE (+ 2,28 Prozent auf 177,76 EUR), QIAGEN (+ 1,73 Prozent auf 31,51 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,38 Prozent auf 51,28 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-4,36 Prozent auf 166,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,33 Prozent auf 456,80 EUR), Hannover Rück (-2,25 Prozent auf 234,80 EUR), Allianz (-2,18 Prozent auf 380,90 EUR) und Beiersdorf (-2,08 Prozent auf 71,72 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 298 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 207,755 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 179,44 0,96% Airbus SE
Allianz 381,30 -0,52% Allianz
Beiersdorf AG 69,92 -2,62% Beiersdorf AG
Deutsche Telekom AG 28,82 -0,45% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 50,94 -0,47% DHL Group (ex Deutsche Post)
Hannover Rück 232,80 -1,27% Hannover Rück
Infineon AG 81,60 2,22% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 451,70 -1,35% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 32,52 -0,43% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 31,49 0,00% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 291,40 0,05% Rheinmetall AG
Siemens AG 269,35 -0,76% Siemens AG
Siemens Energy AG 162,66 0,00% Siemens Energy AG
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