DAX-Kursentwicklung 21.01.2026 17:58:53

Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

Der DAX verlor schlussendlich an Boden.

Letztendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 24 577,81 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,139 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,269 Prozent leichter bei 24 636,55 Punkten, nach 24 703,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 349,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 656,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1,45 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der DAX bei 24 288,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der DAX noch bei 24 330,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 21 042,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,157 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 4,85 Prozent auf 46,25 EUR), BASF (+ 3,97 Prozent auf 45,35 EUR), Daimler Truck (+ 3,45 Prozent auf 41,38 EUR), Brenntag SE (+ 2,61 Prozent auf 49,55 EUR) und Henkel vz (+ 1,82 Prozent auf 71,48 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,13 Prozent auf 507,20 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1 853,50 EUR), Deutsche Börse (-2,83 Prozent auf 209,30 EUR), Hannover Rück (-2,31 Prozent auf 236,80 EUR) und Siemens Healthineers (-2,00 Prozent auf 43,63 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 902 131 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

