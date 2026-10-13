Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX aktuell 13.10.2026 17:58:50

Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Der DAX zeigte sich zum Handelsende wenig verändert.

Schlussendlich ging der DAX nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 25 251,15 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,154 Prozent höher bei 25 316,71 Punkten, nach 25 277,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 229,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 453,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 25 568,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der DAX mit 25 114,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der DAX auf 24 387,93 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,90 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 3,09 Prozent auf 96,14 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,52 Prozent auf 63,40 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR) und Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), HOCHTIEF (-1,88 Prozent auf 387,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR) und Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 40,46 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,60 2,35% adidas
BMW AG 54,52 2,75% BMW AG
Brenntag SE 63,34 2,66% Brenntag SE
Continental AG 69,98 2,70% Continental AG
Daimler Truck 40,44 -1,05% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 29,79 -1,26% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
HOCHTIEF AG 387,80 -0,77% HOCHTIEF AG
Infineon AG 56,31 -1,92% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,78 1,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siemens Energy AG 144,28 -1,00% Siemens Energy AG
Symrise AG 95,52 2,71% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,38 0,26% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 259,90 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen