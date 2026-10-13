Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Schlussendlich ging der DAX nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 25 251,15 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,154 Prozent höher bei 25 316,71 Punkten, nach 25 277,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 229,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 453,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 25 568,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der DAX mit 25 114,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der DAX auf 24 387,93 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,90 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 3,09 Prozent auf 96,14 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,52 Prozent auf 63,40 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR) und Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), HOCHTIEF (-1,88 Prozent auf 387,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR) und Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 40,46 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at