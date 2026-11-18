Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 1,11 Prozent tiefer bei 25 756,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,199 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 26 082,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26 045,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26 139,16 Punkte, das Tagestief hingegen 25 723,67 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 3,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der DAX noch bei 26 128,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 180,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,96 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27 001,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2,79 Prozent auf 29,13 EUR), Continental (+ 2,03 Prozent auf 72,44 EUR), Vonovia SE (+ 2,02 Prozent auf 17,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 43,84 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), Commerzbank (-3,46 Prozent auf 37,71 EUR), Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 30,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,90 Prozent auf 38,56 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 920 124 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at