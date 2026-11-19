Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent tiefer bei 25 498,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,157 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,586 Prozent auf 25 887,09 Punkte an der Kurstafel, nach 25 736,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 945,52 Punkte, das Tagestief hingegen 25 490,31 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 4,76 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 25 319,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der DAX noch bei 26 091,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 162,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,91 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27 001,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 0,35 Prozent auf 30,10 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR), Infineon (+ 0,28 Prozent auf 49,35 EUR), Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR) und QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 45,25 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,77 Prozent auf 36,72 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Fresenius SE (-3,09 Prozent auf 51,78 EUR), Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR) und Bayer (-2,25 Prozent auf 54,68 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 541 108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at