RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|XETRA-Handel im Blick
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15.09.2026 12:26:55
Verluste in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste
Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,28 Prozent tiefer bei 25 369,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,316 Prozent auf 25 360,32 Punkte an der Kurstafel, nach 25 440,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 378,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 172,89 Punkten verzeichnete.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26 440,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24 894,01 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der DAX mit 23 748,86 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,38 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 027,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,65 Prozent auf 333,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,88 Prozent auf 39,91 EUR), RWE (+ 0,80 Prozent auf 57,86 EUR) und Continental (+ 0,66 Prozent auf 70,06 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Brenntag SE (-2,32 Prozent auf 59,70 EUR), Deutsche Bank (-2,23 Prozent auf 33,39 EUR), BASF (-1,66 Prozent auf 51,51 EUR), Daimler Truck (-1,45 Prozent auf 43,40 EUR) und Vonovia SE (-1,17 Prozent auf 17,77 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 027 571 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,593 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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