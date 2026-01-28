Verluste in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 24 802,35 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,136 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,065 Prozent leichter bei 24 878,23 Punkten, nach 24 894,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 926,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 707,19 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,353 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der DAX einen Wert von 24 340,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24 278,63 Punkte. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 21 430,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,07 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 24 349,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,79 Prozent auf 43,93 EUR), Daimler Truck (+ 3,18 Prozent auf 41,80 EUR), Brenntag SE (+ 1,99 Prozent auf 50,64 EUR), Vonovia SE (+ 1,21 Prozent auf 24,31 EUR) und Siemens Energy (+ 0,74 Prozent auf 143,25 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Fresenius SE (-3,41 Prozent auf 47,84 EUR), Airbus SE (-3,24 Prozent auf 192,90 EUR), MTU Aero Engines (-3,14 Prozent auf 367,50 EUR), Heidelberg Materials (-3,01 Prozent auf 231,80 EUR) und Bayer (-2,60 Prozent auf 45,52 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7 446 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 228,800 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

