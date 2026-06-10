Verluste in Frankfurt: DAX verbucht Verluste

Der DAX bewegt sich am dritten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 24 319,99 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,035 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,304 Prozent auf 24 507,40 Punkte an der Kurstafel, nach 24 433,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 517,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 043,52 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,521 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 24 338,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 23 968,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der DAX 23 987,56 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,894 Prozent nach unten. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 1,97 Prozent auf 170,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,24 EUR), Symrise (+ 1,50 Prozent auf 82,44 EUR), QIAGEN (+ 1,47 Prozent auf 32,21 EUR) und Fresenius SE (+ 1,45 Prozent auf 37,71 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-3,48 Prozent auf 149,32 EUR), Siemens Energy (-2,93 Prozent auf 143,96 EUR), Scout24 (-1,80 Prozent auf 73,75 EUR), Siemens (-1,36 Prozent auf 260,70 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 68,10 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 130 569 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 204,287 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,65 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at