Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|DAX-Kursverlauf
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20.08.2026 17:58:41
Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste
Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,31 Prozent schwächer bei 26 011,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,175 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,155 Prozent tiefer bei 26 050,95 Punkten in den Handel, nach 26 091,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 062,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 914,11 Punkten.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der DAX noch bei 24 846,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der DAX bei 24 737,24 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24 276,97 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,00 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 89,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 160,10 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 67,90 EUR) und EON SE (+ 1,04 Prozent auf 17,55 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), MTU Aero Engines (-1,80 Prozent auf 359,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR) und Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 731 812 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 210,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Mit 7,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Infineon Buy
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|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,35
|-2,76%
|Airbus SE
|204,20
|-1,66%
|Continental AG
|67,44
|0,66%
|Deutsche Telekom AG
|28,75
|-1,34%
|E.ON SE
|17,45
|0,37%
|Heidelberg Materials
|158,80
|1,02%
|Infineon AG
|55,41
|0,98%
|MTU Aero Engines AG
|356,60
|-2,35%
|QIAGEN N.V.
|38,18
|0,81%
|SAP SE
|185,20
|0,47%
|Scout24
|76,20
|-0,78%
|Symrise AG
|88,98
|1,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,54
|-0,11%
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|DAX
|25 983,04
|-0,42%
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