Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge

Der DAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,06 Prozent leichter bei 25 337,95 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,170 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,065 Prozent auf 25 336,01 Punkte an der Kurstafel, nach 25 352,39 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 326,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 354,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,355 Prozent zu. Der DAX stand vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 24 076,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der DAX noch bei 24 272,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, erreichte der DAX einen Wert von 20 655,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,25 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 448,98 Punkten verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 131,35 EUR), Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 217,05 EUR), Merck (+ 0,78 Prozent auf 129,90 EUR), RWE (+ 0,71 Prozent auf 51,12 EUR) und Fresenius SE (+ 0,52 Prozent auf 49,91 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,40 Prozent auf 45,64 EUR), Brenntag SE (-1,22 Prozent auf 51,76 EUR), Scout24 (-1,10 Prozent auf 85,05 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 203,35 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 232,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 384 987 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,663 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at