Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags

Der DAX zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,49 Prozent tiefer bei 25 286,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,125 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,581 Prozent schwächer bei 25 263,11 Punkten in den Handel, nach 25 410,63 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 395,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 164,20 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,804 Prozent nach. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 26 106,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 740,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 666,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,04 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Beiersdorf (+ 1,92 Prozent auf 77,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 27,18 EUR), Henkel vz (+ 1,10 Prozent auf 75,08 EUR), Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 256,00 EUR) und Allianz (+ 0,97 Prozent auf 417,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-4,30 Prozent auf 56,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,21 Prozent auf 70,56 EUR), Rheinmetall (-3,14 Prozent auf 992,80 EUR), BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,96 Prozent auf 41,28 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 855 099 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at