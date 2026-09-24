Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|XETRA-Handel im Fokus
|
24.09.2026 12:26:57
Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags
Am Donnerstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,49 Prozent tiefer bei 25 286,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,125 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,581 Prozent schwächer bei 25 263,11 Punkten in den Handel, nach 25 410,63 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 395,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 164,20 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,804 Prozent nach. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 26 106,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 740,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 666,81 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,04 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Beiersdorf (+ 1,92 Prozent auf 77,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 27,18 EUR), Henkel vz (+ 1,10 Prozent auf 75,08 EUR), Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 256,00 EUR) und Allianz (+ 0,97 Prozent auf 417,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-4,30 Prozent auf 56,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,21 Prozent auf 70,56 EUR), Rheinmetall (-3,14 Prozent auf 992,80 EUR), BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,96 Prozent auf 41,28 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 855 099 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
24.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.26
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Beiersdorf AG
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,00
|0,32%
|Allianz
|421,70
|0,48%
|Beiersdorf AG
|78,02
|-0,08%
|BMW AG
|56,62
|-0,70%
|Deutsche Bank AG
|31,44
|0,40%
|Deutsche Telekom AG
|26,88
|-0,07%
|Hannover Rück
|258,60
|0,31%
|Henkel KGaA Vz.
|74,02
|-0,27%
|Infineon AG
|57,55
|1,41%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,69
|0,85%
|Rheinmetall AG
|991,80
|-0,09%
|SAP SE
|184,34
|0,42%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,26
|-1,32%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 266,53
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.