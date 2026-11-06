Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags

Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 2,35 Prozent auf 25 706,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,195 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 1,54 Prozent schwächer bei 25 919,48 Punkten, nach 26 325,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 26 061,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 706,40 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,373 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 25 449,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26 140,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 734,02 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,76 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 692,90 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,12 Prozent auf 46,93 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 114,78 EUR), RWE (+ 0,11 Prozent auf 57,12 EUR), HOCHTIEF (+ 0,00 Prozent auf 346,40 EUR) und QIAGEN (-0,03 Prozent auf 45,26 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-4,81 Prozent auf 27,11 EUR), Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 801,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,47 Prozent auf 57,68 EUR), Bayer (-4,06 Prozent auf 53,94 EUR) und Hannover Rück (-3,92 Prozent auf 294,40 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 772 455 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 241,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,83 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at